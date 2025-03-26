Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Европе ищут альтернативу отправке миротворцев в Украину. Фото:

Европа рассмотрит альтернативу отправке миротворцев в Украину — Reuters

26 мар 2025, 20:23
999

Європа шукає альтернативи відправленню миротворчого контингенту в Україну.

Зусилля Європи зі створення механізмів безпеки для України зміщуються від відправки військ до інших альтернатив. Там хочуть розглянути й альтерн6ативні варіанти, бо стикаються з політичними і логістичними обмеженнями. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних чиновників.

Деякі дипломати заявляють, що миротворча місія в Україні не є найімовірнішим варіантом розвитку подій. Такі заяви лунають попри те, що Велика Британія і Франція тижнями працювали над планом відправлення тисяч військових в Україну для забезпечення безпеки.

Вони роблять крок назад від наземних військ і намагаються переорієнтувати те, що вони робили, на щось більш розумне, — зазначив один із неназваних посадовців.

Інший дипломат розповів, що зараз ідея з відправленням європейських миротворців в Україну виглядає «не дуже привабливою».

Зазначається, що шукати альтернативу миротворцям почали тому, бо Європа зіштовхується з політичними та матеріально-технічними обмеженнями, а також із перспективою протидії російській федерації та США їхнім планам.

За інформацією неназваних посадовців, обговорення на саміті «коаліції охочих» у Парижі 27 березня будуть зосереджені на низці питань. Зокрема, говоритимуть також про військове посилення України для стримування майбутніх атак, способи контролювати припинення вогню в морі та атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон нещодавно заявив, що у питанні відправлення миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди російської федерації. Та додав, що спільний план щодо миру в Україні, який розробляє Лондон та Париж, вже зацікавив кілька країн.

Джерело: Reuters

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров