Разрушения в Харьковской области. Фото: ГСЧС, Нацполиция

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Ракурс

Харківщина 26 березня перебувала під масованою російською атакою.

Вчора ввечері ворожі війська щонайменше 12 разів вдарили по Харкову своїми бойовими БпЛА. Станом на 7.17 було відомо про щонайменше 11 постраждалих. Серед них — 14-річна дівчина. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та ДСНС.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та господарчі споруди. Виникли щонайменше чотири пожежі. Зокрема, горіла виробнича будівля — площа загорання склала 2 тис. 500 кв. м.

Також росіяни вдарили безпілотниками по селищу Золочів. В ОВА та Нацполіції заявили, що попередньо відомо про сімох постраждалих. Троє з них зазнали вибухових поранень, а ще четверо — гострої реакції на стрес. Серед них є дівчинка 4 років. Госпіталізувати у важкому стані довелося 26-річного чоловіка та його 18-річну сестру.

У селищі частково пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків та господарчі споруди.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 березня російські війська скинули авіабомбу на житловий сектор села Куртівка Дружківської громади Донеччини. Внаслідок обстрілу загинули 36-річна мати та її 3-річна донька. Ще одну 15-річну дитину загиблої жінки госпіталізували.