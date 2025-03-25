Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У прокуратурі повідомили подробиці загибелі трирічної дитини та її матері в Дружківській громаді

У прокуратурі повідомили подробиці загибелі трирічної дівчинки та її матері в Дружківській громаді

25 бер 2025, 20:28
999

У прокуратурі повідомили подробиці загибелі трирічної дитини та її матері в Дружківській громаді.

За даними слідства, 25 березня війська рф вдарили по селу Куртівка Дружківської громади.

Попередньо, проти цивільного населення ворог використав «ФАБ-250» з УМПК. У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор.

В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її 3-річна донька. Ще одну — 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів