В прокуратуре сообщили подробности гибели трехлетнего ребенка и его матери в Дружковской общине

https://racurs.ua/n205083-v-prokurature-soobschili-podrobnosti-gibeli-trehletney-devochki-i-ee-materi-v-drujkovskoy-obschine.html

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У прокуратурі повідомили подробиці загибелі трирічної дитини та її матері в Дружківській громаді.

За даними слідства, 25 березня війська рф вдарили по селу Куртівка Дружківської громади.

Попередньо, проти цивільного населення ворог використав «ФАБ-250» з УМПК. У зоні ураження боєприпасу опинився приватний сектор.

В результаті обстрілу від травм, несумісних з життям, на місці загинули 36-річна мати та її 3-річна донька. Ще одну — 15-річну дитину загиблої жінки доставлено до лікарні.