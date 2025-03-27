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Ракурс
Изъятие боевой части российского беспилотника, фото: ГСЧС

Боевую часть российского «шахеда» изъяли на Киевщине (ФОТО)

27 мар 2025, 21:09
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На Київщині у лісі в Вишгородському районі місцеві жителі виявили безпілотний літальний апарат й повідомили про знахідку на номер «101».

Сапери, які прибули на місце події, виявили вилучили бойову частину БПЛА «Герань-2» та транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення, повідомляє прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Крім того, піротехнічний розрахунок обстежив прилеглу територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. На щастя, додаткових загроз не виявлено, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Рятувальники наголошують — у випадку виявлення підозрілих предметів слід:

  • не наближатися до них;
  • не намагатися їх самостійно оглядати чи переміщати;
  • негайно телефонувати «101».

Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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