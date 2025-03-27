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Вилучення бойової частини російського безпілотника, фото: ДСНС
Бойову частину російського «шахеда» вилучили на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205133-boyovu-chastynu-rosiyskogo-shaheda-vyluchyly-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
На Київщині у лісі в Вишгородському районі місцеві жителі виявили безпілотний літальний апарат й повідомили про знахідку на номер «101».
Сапери, які прибули на місце події, виявили вилучили бойову частину БПЛА «Герань-2» та транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення, повідомляє прес-служба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
Крім того, піротехнічний розрахунок обстежив прилеглу територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. На щастя, додаткових загроз не виявлено, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Рятувальники наголошують — у випадку виявлення підозрілих предметів слід:
- не наближатися до них;
- не намагатися їх самостійно оглядати чи переміщати;
- негайно телефонувати «101».
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