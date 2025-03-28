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Рашисты снова атаковали нефтегазовую сферу Украины, фото: «РБК-Украина»

18-ю комбинированную атаку на объекты «Нафтогаза» совершили рашисты

28 мар 2025, 12:53
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Російські загарбники здійснили чергову комбіновану атаку на об'єкти «Групи Нафтогаз».

Про це сьогодні, 28 березня, повідомила прес-служба компанії.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року, — розповіли у компанії. — Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.

У «Нафтогазі» наголошують, що такими діями рашисти намагаються підірвати енергетичну стабільність України.

Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання, — зазначив очільник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.

Источник: Ракурс


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