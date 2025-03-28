18-ту комбіновану атаку на об'єкти «Нафтогазу» здійснили рашисти

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Рашисти знову атакували нафтогазову сферу України, фото: «РБК-Україна»
18-ту комбіновану атаку на об'єкти «Нафтогазу» здійснили рашистиhttps://racurs.ua/ua/n205144-18-tu-kombinovanu-ataku-na-obiekty-naftogazu-zdiysnyly-rashysty.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили чергову комбіновану атаку на об'єкти «Групи Нафтогаз».
Про це сьогодні, 28 березня, повідомила прес-служба компанії.
Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року, — розповіли у компанії. — Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.
У «Нафтогазі» наголошують, що такими діями рашисти намагаються підірвати енергетичну стабільність України.
Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання, — зазначив очільник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.
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