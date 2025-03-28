18-ту комбіновану атаку на об'єкти «Нафтогазу» здійснили рашисти

Російські загарбники здійснили чергову комбіновану атаку на об'єкти «Групи Нафтогаз».

Про це сьогодні, 28 березня, повідомила прес-служба компанії.

Це вже вісімнадцята комбінована атака на інфраструктуру Групи від початку повномасштабної війни і восьма з початку цього року, — розповіли у компанії. — Важливо, що постраждалих немає. При цьому пошкоджено газовидобувні потужності.