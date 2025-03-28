Корейские компании готовятся возвратиться в рф. Фото:

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Найбільші компанії Південної Кореї готуються відновити свій бізнес у росії.

Такі компанії-гіганти Hyundai, Samsung і LG вже прискорюють підготовку і розглядають доцільність відновлення бізнесу на території країни-агресора. Це відбувається на тлі переговорів про завершення війни рф проти України. Про це повідомило видання The Korea Times.

Зазначається, що «найшвидші кроки» робить корпорація LG Electronics, яка, ймовірно, вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва побутової техніки в Москві. Одне з джерел зазначило, що ця корпорація нібито хоче запобігти деградації виробничих потужностей, які простоюють від початку повномасштабної війни.

У компанії Samsung Electronics, як пише видання, теж розглядають доцільність повернення в рф. Завод у Калузі, який щороку випускав майже 1 млн телевізорів, моніторів та пральних машин, припинив працювати у 2022 році. Однак техніка цього виробника ввозилася до росії через так званий «паралельний імпорт».

Над відновленням бізнесу в росії обмірковують й у Hyundai Motor Group. У грудні 2023 року компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі за 120 дол. з можливістю викупу протягом двох років. Рішення про можливе повернення повинне бути ухвалене до кінця 2025 року.

Нагадаємо, у лютому американська компанія Apple закрила для російських розробників доступ до платформи для створення корпоративних додатків Apple Developer Enterprise Program (ADEP), котра дозволяє компаніям розробляти програми для операційної системи iOS та розповсюджувати їх серед своїх співробітників без публікації в магазині App Store.

Джерело: The Korea Times