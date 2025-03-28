ВСУ ударили по локации «Шахедов» в Брянской области. Фото:

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Ракурс

Сили оборони України розтрощили локацію «Шахедів» на Брянщині.

У четвер, 27 березня, Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску «Погар», що в районі Случовська. Внаслідок ураження знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. Про це Генштаб ЗС України 28 березня повідомив у Telegram.

Попередньо відомо про ліквідацію від 15 до 40 окупантів.

У Генштабі зазначили, що з локації «Погар» неодноразово фіксувалися запуски російських «Шахедів». А знищення цього пункту пропуску знижує потенціал ворога щодо ведення бойових дій проти підрозділів ЗСУ в Сумській області та на Курському напрямку.

Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 березня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.