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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Повітряні сили вразили місце дислокації рашистів у Торецьку — Генштаб (ВІДЕО)

23 бер 2025, 11:02
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Повітряні сили ЗСУ 21 березня успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА, — розповіли у Генштабі. — Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.

Джерело: Ракурс


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