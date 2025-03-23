Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n205013-vozdushnye-sily-porazili-mesto-dislokacii-rashistov-v-torecke-genshtab-video.html

Ракурс

Повітряні сили ЗСУ 21 березня успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.