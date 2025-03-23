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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Воздушные силы поразили место дислокации рашистов в Торецке — Генштаб (ВИДЕО)

23 мар 2025, 11:02
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Повітряні сили ЗСУ 21 березня успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.

В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА, — розповіли у Генштабі. — Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.

Источник: Ракурс


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