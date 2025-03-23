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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Воздушные силы поразили место дислокации рашистов в Торецке — Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205013-vozdushnye-sily-porazili-mesto-dislokacii-rashistov-v-torecke-genshtab-video.htmlРакурс
Повітряні сили ЗСУ 21 березня успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.
Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ, опублікувавши відповідне відео.
В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА, — розповіли у Генштабі. — Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.