Оккупанты ударили ракетой по Кривому Рогу. Фото:

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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

У суботу, 19 березня, місто було атаковане балістичним озброєнням. Виникла пожежа, а інфраструктура — пошкоджена. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.

Нагадаємо, 28 березня російські «Шахеди» здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого загинули четверо осіб, а 21 особа була поранена. В обласному центрі горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, станція техобслуговування.