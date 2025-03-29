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Ракурс
Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Фото: соцмережі

Окупанти атакували ракетою Кривий Ріг, є поранені

29 бер 2025, 12:44
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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

У суботу, 19 березня, місто було атаковане балістичним озброєнням. Виникла пожежа, а інфраструктура — пошкоджена. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка.

Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 28 березня російські «Шахеди» здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого загинули четверо осіб, а 21 особа була поранена. В обласному центрі горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, станція техобслуговування.

Джерело: Ракурс


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