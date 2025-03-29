Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n205180-solncepek-vityaz-i-sau-okkupantov-unichtojili-drony-na-harkovschine-video.html

Ракурс

Захисники України з РУБпАК «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» за останні два тижні знищили на Харківщині низку одиниць техніки ворога.

Відповідне відео сьогодні, 29 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.