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Захисники України з РУБпАК «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» за останні два тижні знищили на Харківщині низку одиниць техніки ворога.
Відповідне відео сьогодні, 29 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
«Мінус» два російські бронетранспортери та бронеавто, чотири гармати, САУ, міномет, склади боєприпасів, безпілотники, всюдихід «Витязь» та коштовний вогнемет ТОС-1А «Солнцепек», — вказано в описі відео.
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