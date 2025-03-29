Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205180-solncepek-vytyaz-ta-sau-okupantiv-znyschyly-drony-na-harkivschyni-video.html

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Захисники України з РУБпАК «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» за останні два тижні знищили на Харківщині низку одиниць техніки ворога.

Відповідне відео сьогодні, 29 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.