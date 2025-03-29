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Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

«Солнцепек», «Витязь» та САУ окупантів знищили дрони на Харківщині (ВІДЕО)

29 бер 2025, 18:42
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Захисники України з РУБпАК «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» за останні два тижні знищили на Харківщині низку одиниць техніки ворога.

Відповідне відео сьогодні, 29 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

«Мінус» два російські бронетранспортери та бронеавто, чотири гармати, САУ, міномет, склади боєприпасів, безпілотники, всюдихід «Витязь» та коштовний вогнемет ТОС-1А «Солнцепек», — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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