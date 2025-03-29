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Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео
«Солнцепек», «Витязь» та САУ окупантів знищили дрони на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205180-solncepek-vytyaz-ta-sau-okupantiv-znyschyly-drony-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Захисники України з РУБпАК «Фенікс» прикордонної бригади «Помста» за останні два тижні знищили на Харківщині низку одиниць техніки ворога.
Відповідне відео сьогодні, 29 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
«Мінус» два російські бронетранспортери та бронеавто, чотири гармати, САУ, міномет, склади боєприпасів, безпілотники, всюдихід «Витязь» та коштовний вогнемет ТОС-1А «Солнцепек», — вказано в описі відео.
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