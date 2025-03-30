Для российской экономики мир представляет угрозу, - WSJ

https://racurs.ua/n205189-dlya-rossiyskoy-ekonomiki-mir-predstavlyaet-ugrozu-wsj.html

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Всупереч усьому, російська економіка пережила війну. Наступний економічний шторм на горизонті — мир.

The Wall Street Journal подивився на рашистську економіку і стверджує, що путіну буде важко без війни, паливно-енергетичний комплекс може зупинитися.

Протягом усього конфлікту в Україні величезні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво і нівелювали вплив західних санкцій. Збройові заводи запрацювали, а підприємства, від брендів одягу до пекарень, перепрофілювалися на виробництво балаклав і безпілотників. Ця трансформація зробила російську економіку залежною від війни у питаннях робочих місць, заробітної плати та зростання. Відмова від військової підтримки в рамках мирної угоди, на якій наполягає президент Трамп, є економічним ризиком для Кремля.

Відхід від військового підґрунтя, кажуть економісти, залишить російську економіку в небезпечному становищі. Виснажена трьома роками конфлікту, вона бореться з впертою інфляцією, нестачею робочої сили і має лише кілька шляхів до зростання, окрім війни.

Якщо мир буде досягнутий, то будь-яке скорочення військових витрат Росії, ймовірно, залишить кратер у фінансах Кремля, який буде важко заповнити. За оцінками Хелі Сімоли, старшого економіста Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії, щонайменше 40% економічного зростання Росії минулого року було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов’язаним з війною, не враховуючи побічних ефектів від збільшення споживання внаслідок підвищення зарплат і виплат, пов’язаних з війною.

Крім того, виплати сім’ям російських солдатів, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших районів країни. Припинення цього стимулу завдасть шкоди внутрішньому споживанню, кажуть економісти.

Питання для російського уряду полягає в тому, як перейти від військової економіки до цивільної, коли вся економіка мобілізована на підтримку військових зусиль, — каже Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні, аналітичного центру.

За словами Шагіної, росія перебуває у полоні відтоку мізків, технологічного занепаду та економічної стагнації. У цьому контексті вона додала: «Що стане новим джерелом економічного зростання?»

Витрати на війну в поєднанні зі стабільними надходженнями від експорту нафти допомогли російській економіці не зважати на прогнози колапсу після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, коли більшість економістів прогнозували тривалу і глибоку економічну рецесію в росії. Натомість валовий внутрішній продукт країни впав лише на 1,4% того року і зріс на 4,1% у 2023 та 2024 роках, згідно з офіційною статистикою.

Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни, — сказав Яніс Клюге, експерт з питань росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах.

Безумовно, російська економіка отримала б вигоду від завершення війни, включаючи потенційне зняття деяких санкцій, поліпшення торговельних відносин і ділової довіри.

Сам конфлікт створив економічні проблеми. Центральний банк підняв процентні ставки до рекордних рівнів, щоб протидіяти інфляційному тиску стимулів воєнного часу.

росії також необхідно продовжувати вливати гроші в свій оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після значних втрат в Україні. Це, на думку деяких аналітиків, може забезпечити економічну «м'яку посадку» за будь-якого завершення війни.

Кремлівському диктатору путіну «потрібно буде поповнювати арсенали, а це означає, що військові витрати залишатимуться високими ще кілька років після війни», — сказала Олександра Прокопенко, колишній співробітник російського центрального банку, а нині науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія. Мирна угода стане ще одним шоком для економіки, але шоком керованим.

Але підтримувати нинішній рівень військових витрат у мирний час буде складно. Цього року федеральний бюджет виділяє 13,5 трильйонів рублів, або близько 160 млрд дол., на оборону, що становить понад 6% ВВП, конкуруючи з піковими показниками радянських часів. росія має бюджетний дефіцит протягом усієї війни, а дві третини ліквідних активів її фонду «на чорний день», Фонду національного добробуту, були витрачені з моменту вторгнення в Україну.

Падіння рівня витрат може призвести до уповільнення або навіть рецесії в найближчій перспективі, зазначає Capital Economics в записці для клієнтів.

Зосередженість бюджету на військовому виробництві також означає, що цивільним секторам не приділяється належної уваги. Сукупні військові витрати і витрати на національну безпеку становлять понад 40% бюджетних витрат, що перевищує витрати на охорону здоров’я, освіту і соціальну політику разом узяті.