Ракурсhttps://racurs.ua/
Для російської економіки мир становить загрозу
Для російської економіки мир становить загрозу, — WSJhttps://racurs.ua/ua/n205189-dlya-rosiyskoyi-ekonomiky-myr-stanovyt-zagrozu-wsj.htmlРакурс
Всупереч усьому, російська економіка пережила війну. Наступний економічний шторм на горизонті — мир.
The Wall Street Journal подивився на рашистську економіку і стверджує, що путіну буде важко без війни, паливно-енергетичний комплекс може зупинитися.
Протягом усього конфлікту в Україні величезні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво і нівелювали вплив західних санкцій. Збройові заводи запрацювали, а підприємства, від брендів одягу до пекарень, перепрофілювалися на виробництво балаклав і безпілотників. Ця трансформація зробила російську економіку залежною від війни у питаннях робочих місць, заробітної плати та зростання. Відмова від військової підтримки в рамках мирної угоди, на якій наполягає президент Трамп, є економічним ризиком для Кремля.
Відхід від військового підґрунтя, кажуть економісти, залишить російську економіку в небезпечному становищі. Виснажена трьома роками конфлікту, вона бореться з впертою інфляцією, нестачею робочої сили і має лише кілька шляхів до зростання, окрім війни.
Якщо мир буде досягнутий, то будь-яке скорочення військових витрат Росії, ймовірно, залишить кратер у фінансах Кремля, який буде важко заповнити. За оцінками Хелі Сімоли, старшого економіста Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії, щонайменше 40% економічного зростання Росії минулого року було безпосередньо зумовлене виробництвом, пов’язаним з війною, не враховуючи побічних ефектів від збільшення споживання внаслідок підвищення зарплат і виплат, пов’язаних з війною.
Крім того, виплати сім’ям російських солдатів, які воюють в Україні, підвищили добробут деяких найбідніших районів країни. Припинення цього стимулу завдасть шкоди внутрішньому споживанню, кажуть економісти.
Питання для російського уряду полягає в тому, як перейти від військової економіки до цивільної, коли вся економіка мобілізована на підтримку військових зусиль, — каже Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Берліні, аналітичного центру.
За словами Шагіної, росія перебуває у полоні відтоку мізків, технологічного занепаду та економічної стагнації. У цьому контексті вона додала: «Що стане новим джерелом економічного зростання?»
Витрати на війну в поєднанні зі стабільними надходженнями від експорту нафти допомогли російській економіці не зважати на прогнози колапсу після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року, коли більшість економістів прогнозували тривалу і глибоку економічну рецесію в росії. Натомість валовий внутрішній продукт країни впав лише на 1,4% того року і зріс на 4,1% у 2023 та 2024 роках, згідно з офіційною статистикою.
Якщо Кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрачати кошти на нинішньому рівні ще довго після закінчення війни, — сказав Яніс Клюге, експерт з питань росії в Німецькому інституті міжнародних відносин і безпеки. Якщо військові витрати будуть скорочені, це призведе до втрати робочих місць і загального розчарування в багатьох російських регіонах.
Безумовно, російська економіка отримала б вигоду від завершення війни, включаючи потенційне зняття деяких санкцій, поліпшення торговельних відносин і ділової довіри.
Сам конфлікт створив економічні проблеми. Центральний банк підняв процентні ставки до рекордних рівнів, щоб протидіяти інфляційному тиску стимулів воєнного часу.
росії також необхідно продовжувати вливати гроші в свій оборонний сектор, щоб відновити боєздатність після значних втрат в Україні. Це, на думку деяких аналітиків, може забезпечити економічну «м'яку посадку» за будь-якого завершення війни.
Кремлівському диктатору путіну «потрібно буде поповнювати арсенали, а це означає, що військові витрати залишатимуться високими ще кілька років після війни», — сказала Олександра Прокопенко, колишній співробітник російського центрального банку, а нині науковий співробітник Центру Карнегі росія-Євразія. Мирна угода стане ще одним шоком для економіки, але шоком керованим.
Але підтримувати нинішній рівень військових витрат у мирний час буде складно. Цього року федеральний бюджет виділяє 13,5 трильйонів рублів, або близько 160 млрд дол., на оборону, що становить понад 6% ВВП, конкуруючи з піковими показниками радянських часів. росія має бюджетний дефіцит протягом усієї війни, а дві третини ліквідних активів її фонду «на чорний день», Фонду національного добробуту, були витрачені з моменту вторгнення в Україну.
Падіння рівня витрат може призвести до уповільнення або навіть рецесії в найближчій перспективі, зазначає Capital Economics в записці для клієнтів.
Зосередженість бюджету на військовому виробництві також означає, що цивільним секторам не приділяється належної уваги. Сукупні військові витрати і витрати на національну безпеку становлять понад 40% бюджетних витрат, що перевищує витрати на охорону здоров’я, освіту і соціальну політику разом узяті.
Підприємствам, які витратили час і гроші на переорієнтацію на економіку війни, також знадобиться час, щоб перелаштуватися на мирні рейки.
Російський бренд одягу Gloria Jeans нещодавно вирішив закрити дві свої російські фабрики, оскільки вони не були прибутковими. Компанія повідомила місцевим ЗМІ, що їй важко утримати працівників, оскільки вони або йдуть на фронт, або працюють в інших місцях за вищу зарплату. Минулого місяця дві інші фабрики Gloria Jeans купила компанія, що виробляє військовий одяг.
У міру того, як війна триває, військові виробники все частіше шукають фабрики та офісні приміщення по всій росії. Минулого року виробник безпілотників орендував цілий бізнес-центр у Санкт-Петербурзі, де до цього орендарями були ІТ-компанії та енергетичні компанії.
Сотні тисяч людей загинули на фронті або втекли за кордон, і російський бізнес був спустошений — не вистачало всіх, від програмістів та інженерів до зварювальників і бурильників нафтових свердловин. Хоча повернення солдатів допоможе вирішити проблему дефіциту робочої сили після укладення мирної угоди, економісти передбачають проблеми з заповненням особливо висококваліфікованих робочих місць, оскільки учасники бойових дій часто походять з менш освічених і менш заможних верств населення і не мають необхідної кваліфікації та здібностей.
Згортання того, що економісти називають «економікою смерті», стане додатковим тягарем для економіки в мирний час. За даними Василя Астрова, економіста Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, високі зарплати військовослужбовцям, компенсації сім’ям загиблих або поранених у бою та інші виплати становили 1,5% ВВП росії станом на середину 2014 року.
За його словами, на них також припадає понад 3% загальних споживчих витрат.
З подальшим підвищенням виплат, пов’язаних з війною, у другій половині минулого року, їх важливість для російської економіки, ймовірно, зросла, а це означає, що їх скорочення буде негативним шоком для приватного споживання та зростання ВВП, — сказав Астров.
Російські чиновники прогнозують, що американські компанії масово повернуться в Росію після потепління відносин з Вашингтоном, але мало хто з аналітиків вважає, що така тенденція матеріалізується, навіть за умови укладення мирної угоди.
Американські інвестори, швидше за все, будуть остерігатися повертатися в Росію через геополітичний і репутаційний ризик, а також через хронічні проблеми, такі як бюрократія і слабкі права власності, вважає Шагіна з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Багато чого невідомо про контури потенційної мирної угоди, але деталі матимуть фундаментальне значення для майбутньої траєкторії розвитку економіки. Навіть якщо буде досягнута домовленість про тривалий мир і Росія в кінцевому підсумку отримає вигоду від посилення глобальних економічних зв’язків, аналітики кажуть, що війна матиме довгострокові наслідки для її економічних перспектив.
Фундаментальні зміни в політичному та діловому середовищі росії, а також у її відносинах із Заходом будуть потрібні для того, щоб покращити довгострокові перспективи зростання", — йдеться в повідомленні Capital Economics для клієнтів. Наразі, схоже, це все ще не на часі.