Трамп не звільнятиме нікого зі своєї команди через скандал щодо витоку даних про удари по хуситах у чаті Signal

https://racurs.ua/ua/n205188-signalgeyt-tramp-nikogo-ne-zvilnyatyme-cherez-vytik-danyh.html

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Президент США Донаьд Трамп не звільнятиме нікого зі своєї команди через скандал щодо витоку даних про удари по хуситах у чаті Signal.

Він заявив, що не звільняє людей через «фейкові новини й полювання на відьом». Трамп запевнив, що довіряє раднику з нацбезпеки Майку Волтцу та міністру оборони Піту Гегсету, пише APNNews.

Водночас президент США додав, що «ніколи не чув» розмов про звільнення Волтца, наголосивши, що таке рішення може ухвалити лише він.

Волц раніше відкрито взяв на себе відповідальність за ненавмисне додавання журналіста у груповий чат, в якому обговорювалися атаки на хуситів.

Я не звільняю людей через фейкові новини або через полювання на відьом, — наголосив Трамп в інтерв’ю Крістен Велкер з NBC News

Напередодні Politico писало, що віцепрезидент Джей Ді Венс і голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз закликали Трампа звільнити Волтца через витік у Signal.

Нагадаємо, що Волтц на початку березня створив закриту групу в Signal для обговорення віце-президентом Джей Ді Венсом, керівниками служб нацбезпеки, розвідки та Пентагону планованої операції в Ємені. Він також за помилкою додав в чат головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга. Хегсет повідомляв учасників чату про хід операції в режимі реального часу.

Білий дім заперечував, що в чаті було оприлюднено секретну інформацію та заперечував наявність будь-яких загроз нацбезпеці.