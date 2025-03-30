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Ракурс
Україна домагатиметься додаткових інвестицій від США в угоді про надра

Україна домагатиметься додаткових інвестицій від США в угоді про надра

30 бер 2025, 08:35
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Україна проситиме внести зміни до нової угоди про корисні копалини, яку запропонував президент США Дональд Трамп.

Серед основних вимог — збільшення обсягу американських інвестицій, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до ЄС, але й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

За даними Bloomberg, під час відеодзвінка українських посадовців із представниками США 28 березня останні не висловили заперечень щодо занепокоєнь Києва з приводу проєкту угоди про корисні копалини, що може свідічити про відкритість Вашингтона до обговорення змін до проєкту.

Проєкт пропозиції, з яким ознайомились журналісти, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини — причому без жодних часових обмежень.

27 березня український президент заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

Адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Також інформували, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.

Джерело: Ракурс


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