Україна домагатиметься додаткових інвестицій від США в угоді про надра

https://racurs.ua/ua/n205187-ukrayina-domagatymetsya-dodatkovyh-investyciy-vid-ssha-v-ugodi-pro-nadra.html

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Україна проситиме внести зміни до нової угоди про корисні копалини, яку запропонував президент США Дональд Трамп.

Серед основних вимог — збільшення обсягу американських інвестицій, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до ЄС, але й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

За даними Bloomberg, під час відеодзвінка українських посадовців із представниками США 28 березня останні не висловили заперечень щодо занепокоєнь Києва з приводу проєкту угоди про корисні копалини, що може свідічити про відкритість Вашингтона до обговорення змін до проєкту.

Проєкт пропозиції, з яким ознайомились журналісти, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини — причому без жодних часових обмежень.

27 березня український президент заявив, що наразі немає фінальної версії угоди про використання українських мінеральних ресурсів зі США, підписання якої в адміністрації Трампа очікують найближчим часом.

Адміністрація Трампа повернула до угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році.

Також інформували, що новий текст угоди із США про надра може суперечити наміру України вступити до Європейського Союзу через жорсткі обмеження, що суттєво впливають на економічний суверенітет України.