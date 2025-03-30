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Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові
Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205186-rosiyany-vdaryly-dronamy-po-viyskovomu-gospitalu-v-harkovi-foto.htmlРакурс
Внаслідок російської атаки по Харкову загинули двоє людей. ЦЕ 67-річний чоловік та 70-річна жінка.
Кількість поранених зросла до 30. Серед них — п’ятеро дітей. У лікарні перебуває 15-річна дівчина, вона у тяжкому стані.
Росіяни завдали удару по військовому госпіталю в Харкові.
За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.