Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові

https://racurs.ua/ua/n205186-rosiyany-vdaryly-dronamy-po-viyskovomu-gospitalu-v-harkovi-foto.html

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Внаслідок російської атаки по Харкову загинули двоє людей. ЦЕ 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Кількість поранених зросла до 30. Серед них — п’ятеро дітей. У лікарні перебуває 15-річна дівчина, вона у тяжкому стані.