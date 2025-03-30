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Ракурс
Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові

Росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові (ФОТО)

30 бер 2025, 08:24
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Внаслідок російської атаки по Харкову загинули двоє людей. ЦЕ 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Кількість поранених зросла до 30. Серед них — п’ятеро дітей. У лікарні перебуває 15-річна дівчина, вона у тяжкому стані.

Росіяни завдали удару по військовому госпіталю в Харкові.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Джерело: Ракурс


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