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Ракурс
Россияне ударили дронами по военному госпиталю в Харькове

Россияне ударили дронами по военному госпиталю в Харькове (ФОТО)

30 мар 2025, 08:24
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Внаслідок російської атаки по Харкову загинули двоє людей. ЦЕ 67-річний чоловік та 70-річна жінка.

Кількість поранених зросла до 30. Серед них — п’ятеро дітей. У лікарні перебуває 15-річна дівчина, вона у тяжкому стані.

Росіяни завдали удару по військовому госпіталю в Харкові.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

Серед пацієнтів військового шпиталю немає загиблих, сказав директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Богдан Гладких в інтерв’ю «Суспільному».

За оновленими даними ситуативного центру, по місту росіяни завдали сім влучань у трьох районах Київському, Холодногірському та Шевченківському. Велика кількість пошкоджених вікон, комунальної інфраструктури, дорожнього покриття. Є в нас згорілі автомобілі, це по проспекту Науки.

Источник: Ракурс


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