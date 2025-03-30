В США нашли лазейку в Конституции для последующих сроков Трампа

https://racurs.ua/n205200-v-ssha-nashli-lazeyku-v-konstitucii-dlya-posleduuschih-srokov-trampa.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп може залишитися президентом до 2037 року, якщо використає одну з лазівок у Конституції США.

The Daily Mail нагадує, що 22-а поправка обмежує президентів двома термінами.

Спосіб для Трампа залишитися на третій термін — а потенційно і на четвертий до січня 2037 року, коли йому виповниться 90 років, — не тільки можливий, а й простий, завдяки лазівці в поправці.

Ідея використання цієї лазівки давно циркулює в академічних колах, за лаштунками Конгресу і Білого дому, а останнім часом і серед найзатятіших прихильників Трампа.

Експерти вважають, що ключова фраза в поправці:

Ніхто не може обиратися на пост президента більше ніж двічі.

Тобто двічі обраний президент не буде позбавлений можливості згодом знову посісти свій пост через відставку або смерть іншого президента.

Таким чином, Трамп міг би балотуватися на посаду віцепрезидента, а Венс на президента. Після складання присяги Венс може піти у відставку, дозволивши своєму віцепрезиденту Трампу обійняти його посаду.

Одну й ту саму процедуру можна використовувати на кількох виборах.