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Половину доходов Зеленского составили проценты по ОВГЗ
Половину доходов Зеленского составили проценты по ОВГЗhttps://racurs.ua/n205206-polovinu-dohodov-zelenskogo-sostavili-procenty-po-ovgz.htmlРакурс
Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік.
Доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. грн, з них дохід від погашення ОВДП (облігацій внутрішніх державних позик) становив 8 млн 585 тис. грн.
Решта доходу складається із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.
Минулого року Зеленський задекларував майже 12,5 млн грн доходу. Збільшення доходів родини президента відбулося через відновлення надходження повної суми орендних платежів.
Суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна та транспортних засобів у родині Володимира Зеленського не відбулося.