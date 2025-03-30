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Ракурс
Половину доходов Зеленского составили проценты по ОВГЗ

Половину доходов Зеленского составили проценты по ОВГЗ

30 мар 2025, 18:41
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Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік.

Доходи президента та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. грн, з них дохід від погашення ОВДП (облігацій внутрішніх державних позик) становив 8 млн 585 тис. грн.

Решта доходу складається із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду.

Минулого року Зеленський задекларував майже 12,5 млн грн доходу. Збільшення доходів родини президента відбулося через відновлення надходження повної суми орендних платежів.

Суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна та транспортних засобів у родині Володимира Зеленського не відбулося.

Источник: Ракурс


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