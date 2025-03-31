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Последствия обстрела пожарно-спасательной части в Донецкой области, фото: ГСЧС
Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Донецкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n205218-rossiyskiy-obstrel-povredil-pojarno-spasatelnuu-chast-v-doneckoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Уночі росіяни цинічно атакували місто Білозерське Покровського району, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок вибуху:
- у будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін і стелі;
- зазнала ушкоджень пожежна автоцистерна.
Особовий склад не постраждав.