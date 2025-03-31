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Последствия обстрела пожарно-спасательной части в Донецкой области, фото: ГСЧС

Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Донецкой области (ФОТО)

31 мар 2025, 11:40
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На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Уночі росіяни цинічно атакували місто Білозерське Покровського району, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок вибуху:

  • у будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін і стелі;
  • зазнала ушкоджень пожежна автоцистерна.

Особовий склад не постраждав.

Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини на Донеччині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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