Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини на Донеччині, фото: ДСНС

Російський обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину на Донеччині (ФОТО)

31 бер 2025, 11:40
999

На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба ДСНС.

Уночі росіяни цинічно атакували місто Білозерське Покровського району, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що внаслідок вибуху:

  • у будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін і стелі;
  • зазнала ушкоджень пожежна автоцистерна.

Особовий склад не постраждав.

Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини на Донеччині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів