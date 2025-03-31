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Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини на Донеччині, фото: ДСНС
Російський обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину на Донеччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205218-rosiyskyy-obstril-poshkodyv-pojejno-ryatuvalnu-chastynu-na-donechchyni-foto.htmlРакурс
На Донеччині внаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомила прес-служба ДСНС.
Уночі росіяни цинічно атакували місто Білозерське Покровського району, влучивши неподалік пожежно-рятувального підрозділу, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що внаслідок вибуху:
- у будівлі пожежного депо вибиті вікна, пошкоджене внутрішнє облицювання стін і стелі;
- зазнала ушкоджень пожежна автоцистерна.
Особовий склад не постраждав.