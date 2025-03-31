В Ровно вводят почасовую подачу воды с пониженным давлением

Ограничения водоснабжения вводятся в Ровно, фото: АТН

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У квітні Рівнеоблводоканал готується до подачі води із пониженим тиском в окремі години.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підприємства.

А це означатиме, що в кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору, а в декого, хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути, — вказано в повідомленні.

Очікується, що подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час.

У водоканалі зазначають, що причиню такого кроку стала «невідповідність тарифів реальній економічній ситуації».

За словами в. о. директора Рівнеоблводоканалу Андрія Грухаля, обґрунтований тариф мав би бути 57 грн 07 коп. за «куб» водопостачання та водовідведення (разом із ПДВ) для усіх без винятку категорій. Проте для населення, яке складає левову частку споживачів послуг водоканалу, діє довоєнний тариф 2021 року, який складає із ПДВ 32 грн 60 коп.

Грухаль наголошує, що населення розраховується за спожиті послуги майже повністю, проте тариф призвів до того, що борг водоканалу вже перевищив за 115 млн грн, з яких:

близько 70 млн грн — борг за електроенергію;

45 млн грн — борг підприємства перед «Рівнеазотом» за очищення стоків.

Із такими боргами, як розумієте, навіть ті 20 мільйонів гривень, які на 2025 рік передбачила нам Рівненська обласна рада, ситуацію кардинально не змінять, — наголосив Грухаль.