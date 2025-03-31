В Киев прибыли спикеры и вицеспикеры парламентов 17 стран Европы

До Києва прибули спікери та віцеспікери парламентів 17 країн Європи.

Як повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, це представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також Євросоюзу.

Сьогодні Київ вітає парламентських представників з усієї Європи. Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає, — написав Стефанчук у своїх соцмережах.