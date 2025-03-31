Оптоволоконный дрон 5-й штурмовой поразил укрытие противника в водопроводной трубе.

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Пілот 5-ї окремої штурмової Київської бригади уразив укриття противника у трубі водоканалу «Сіверський Донець — Донбас» за допомогою FPV-дрона з оптоволоконним управлінням.

Відповідне відео бригада оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленнями, у трубі розташовувався пункт накопичення ворожої піхоти. Ураження відбулося на Краматорському напрямку. На кадрах видно, як дрон залітає в отвір у стінці труби, успішно проходить нею та вибухає.

Завдяки оптоволоконній системі управління оператор не втратив зв’язок з апаратом навіть у закритому просторі та отримував чітке зображення без перешкод.

Ми застосовували дрон з оптоволокном. Ми по цих трубах періодично працюємо, оскільки противник там накопичується. Також у них там точка евакуації поранених. Ці труби діряві, але далі вони йдуть під землею. Завдяки FPV-дронам на оптоволокні, що дозволяє не втрачати зв’язок, ми маємо змогу діставати ворога й там, — пояснив Іван Кирилів, командир розвідувального батальйону бригади, в інтерв’ю АрміяTV.

Нагадаємо, що тактику накопичення та переміщення піхоти по трубах противник використовує не вперше.

Під час Курської кампанії, на початку березня, російські диверсійно-розвідувальні групи пройшли по гілці магістрального газопроводу «Уренгой — Помари — Ужгород» з метою закріпитися на околицях міста Суджа.