Украина получила большой транш ЕС по программе Ukraine Facility — какие условия его предоставления

https://racurs.ua/n205250-ukraina-poluchila-bolshoy-transh-es-po-programme-ukraine-facility-kakie-usloviya-ego.html

Ракурс

Єврокомісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

Премʼєр-міністр України пише, що ці гроші допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

Денис Шмигаль також зазначив, що загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже становить €19,6 млрд.

Крім того, Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про фінансування в розмірі €100 млн в межах Ukraine Facility.

На ці кошти відбудують водогони та каналізації, щоб привести їх до сучасних стандартів.

Шмигаль також заявив:

Ще одне сьогоднішнє рішення Уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 млн євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури, — мова про відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішньо переміщеним особам.

18 березня Рада ЄС схвалила третю виплату Україні у розмірі майже 3,5 млрд євро у межах Програми підтримки України Ukraine Facility.

В офіційному повідомленні зазначається, що для отримання третього платежу в межах «Ukraine Facility» Україна виконала необхідні умови, закладені у плані з його реалізації.

Йдеться, зокрема, про такі реформи: