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Україна отримала великий транш за програмою Ukraine Facility — які умови його надання

Україна отримала великий транш ЄС за програмою Ukraine Facility — які умови його надання

1 кві 2025, 15:43
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Єврокомісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

Премʼєр-міністр України пише, що ці гроші допоможуть нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

Денис Шмигаль також зазначив, що загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже становить €19,6 млрд.

Крім того, Україна та Європейський інвестиційний банк домовилися про фінансування в розмірі €100 млн в межах Ukraine Facility.

На ці кошти відбудують водогони та каналізації, щоб привести їх до сучасних стандартів.

Шмигаль також заявив:

Ще одне сьогоднішнє рішення Уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 млн євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури, — мова про відбудову в сферах водо- і теплопостачання, в освіті, медицині, у сфері надання житла внутрішньо переміщеним особам.

18 березня Рада ЄС схвалила третю виплату Україні у розмірі майже 3,5 млрд євро у межах Програми підтримки України Ukraine Facility.

В офіційному повідомленні зазначається, що для отримання третього платежу в межах «Ukraine Facility» Україна виконала необхідні умови, закладені у плані з його реалізації.

Йдеться, зокрема, про такі реформи:

  • збільшення використання відновлюваних джерел енергії;
  • підвищення автономності енергорегулятора;
  • спрощення процедур перетину кордону згідно зі стандартами ЄС;
  • ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій (зокрема, розмінування сільськогосподарських територій);
  • продовження роботи над формуванням переліку стратегічної та критичної сировини країни.

Джерело: Ракурс


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