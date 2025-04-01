Атака на Укрзализныцу: в Армия+ военным снова доступны билеты на поезда

https://racurs.ua/n205255-ataka-na-ukrzaliznycu-v-armiya-voennym-snova-dostupny-bilety-na-poezda.html

Ракурс

Укрзалізниця продовжує долати наслідки хакерської атаки на свій сайт.

З 1 квітня в застосунку Армія+ військовим знов доступні квитки на потяги зі спецрезерву Укрзалізниці.

Минулого тижня ця можливість зникла через масштабну кібератаку на компанію, що тривала кілька днів.

Тішимося, що Укрзалізниця — наші партнери від самого початку існування програми Плюси — впоралися із технічними труднощами, які завдала ворожа кібератака. А це значить, що квитки для військових знов повертаються в Армія+, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Укрзалізниця першою доєдналася до «Плюсів» в грудні. За цей час зі спецрезерву військовослужбовці купили 15 тис. 600 квитків.