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Ракурс
Атака на Укрзализныцу: в Армия+ военным снова доступны билеты на поезда

Атака на Укрзализныцу: в Армия+ военным снова доступны билеты на поезда

1 апр 2025, 17:27
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Укрзалізниця продовжує долати наслідки хакерської атаки на свій сайт.

З 1 квітня в застосунку Армія+ військовим знов доступні квитки на потяги зі спецрезерву Укрзалізниці.

Минулого тижня ця можливість зникла через масштабну кібератаку на компанію, що тривала кілька днів.

Тішимося, що Укрзалізниця — наші партнери від самого початку існування програми Плюси — впоралися із технічними труднощами, які завдала ворожа кібератака. А це значить, що квитки для військових знов повертаються в Армія+, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Укрзалізниця першою доєдналася до «Плюсів» в грудні. За цей час зі спецрезерву військовослужбовці купили 15 тис. 600 квитків.

Источник: Ракурс


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