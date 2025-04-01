Цену квадратного километра для россиян посчитал проект Deep State

https://racurs.ua/n205258-cenu-kvadratnogo-kilometra-dlya-rossiyan-poschital-proekt-deep-state.html

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Проект Deep State провів розбір динаміки просувань росіян у кореляції зі штурмовими діями у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця». Йдеться про чотири оперативних тектичних угруповання: «Харків», «Старобільськ», «Луганськ» та «Донецьк». Вони захищають країну в Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У проєкті зазначають, що 26 січня президент України призначив генерал-майора Михайла Драпатого командувачем ОСУВ «Хортиця». До того ж, йому доводиться ще відповідати й за Сухопутні війська.

Ми відмінусували штурмові дії та просування ворога, які були на Курщині та Запоріжжі, та вивели змінну — кількість штурмових дій для захоплення одного квадратного кілометра територій, — пишуть аналітики Deep State.

Вони у кінці січня внесли зміни у механіку підрахунку штурмових дій. Відповідно вимоги до того, що вважати за таку дію виросли. Наприклад, якщо раніше висування групи противника в бік позицій і подальша втеча без контакту могла рахуватися за зіткнення, то тепер ні.

В листопаді московитам, щоб просунутися на 1 кв км треба було в середньому провести 7,1 атак.

В грудні та січні після комплексу заходів по стабілізації вдалося підняти цей показник до 15,9 і 15,7 відповідно. В лютому вже з новим командувачем показник піднявся до 17,1. Крім того, були внесені зміни у механіку фіксації штурмових дій. «По старій системі» їх було б більше.

Вже в березні цей показник для просування на 1 кв км, виріс до 36,4 атак. Якщо порівнювати кількість штурмів у листопаді (найважчому місяці) та березні, то при різниці у 20% атак, кількість втрачених територій тоді була у 7 разів більше.