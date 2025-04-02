Из здравоохранения США увольняют 10 тыс. работников, работавших над вакцинами, лекарствами и исследованиями рака

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У США розпочали звільнення 10 тисяч працівників сфери охорони здоров’я.

Про це повідомляє Reuters. Адміністрація президента Дональда Трампа пояснює скорочення необхідністю зменшення витрат.

Серед звільнених — науковці, які працювали над вакцинами, ліками та дослідженнями раку. Колишній комісар FDA Роберт Каліфф назвав це «величезною помилкою».

Працівників повідомляли про звільнення електронною поштою або безпосередньо на вході в будівлі. Міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший заявив, що реформа допоможе зосередитися на запобіганні хронічним захворюванням.

Це викликає занепокоєння щодо того, як США реагуватимуть на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я, такі як спалах кору та поширення пташиного грипу, що триває.

This is a difficult moment for all of us at HHS. Our hearts go out to those who have lost their jobs. But the reality is clear: what we’ve been doing isn’t working. Despite spending $1.9 trillion in annual costs, Americans are getting sicker every year. In the past four years… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 1, 2025 Ми співчуваємо тим, хто втратив роботу. Але реальність очевидна: те, що ми робили, не працює, — написав Кеннеді у соцмережі X.

Серед звільнених в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке вважається головним світовим регулятором у сфері лікарських засобів, — директор Управління нових лікарських засобів у підрозділі Центру оцінки та досліджень лікарських засобів Пітер Штайн. Він подав у відставку у вівторок, коли йому загрожувало звільнення, повідомило поінформоване джерело.

Керівника відділу Центру тютюнових виробів FDA Брайана Кінга також звільнили. Про це стало відомо з електронного листа, надісланого Кінгом співробітникам FDA, який потрапив у розпорядження агентства Reuters. Це послідувало за звільненням Пітера Маркса — високопосадовця FDA, який займався питаннями вакцин.