З охорони здоров’я США звільняють 10 тис. працівників, які працювали над вакцинами, ліками та дослідженнями раку

У США розпочали звільнення 10 тисяч працівників сфери охорони здоров’я.

Про це повідомляє Reuters. Адміністрація президента Дональда Трампа пояснює скорочення необхідністю зменшення витрат.

Серед звільнених — науковці, які працювали над вакцинами, ліками та дослідженнями раку. Колишній комісар FDA Роберт Каліфф назвав це «величезною помилкою».

Працівників повідомляли про звільнення електронною поштою або безпосередньо на вході в будівлі. Міністр охорони здоров’я Роберт Кеннеді-молодший заявив, що реформа допоможе зосередитися на запобіганні хронічним захворюванням.

Це викликає занепокоєння щодо того, як США реагуватимуть на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров’я, такі як спалах кору та поширення пташиного грипу, що триває.

This is a difficult moment for all of us at HHS. Our hearts go out to those who have lost their jobs. But the reality is clear: what we’ve been doing isn’t working. Despite spending $1.9 trillion in annual costs, Americans are getting sicker every year. In the past four years…