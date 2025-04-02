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Ракурс
На выборах в Верховный суд в Висконсине победила оппонентка Маска и трампистов

На выборах в Верховный суд в Висконсине победила оппонентка Маска и трампистов

2 апр 2025, 11:14
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У США відбулися вибори до Верховного суду Вісконсина — перемогу здобула суддя Сьюзан Кроуфорд, яку підтримували демократи.

Ці вибори розглядали як одне з перших серйозних випробувань після повернення Трампа до Білого дому. Результати цих виборів потенційно можуть вплинути на баланс сил у Конгресі США та змінити карту округів, тож перемогу Кроуфорд називають першою поразкою нової адміністрації, повідомляє CNN.

Вибори до Верховного суду Вісконсина стали найдорожчими в історії штату. За даними ЗМІ, Ілон Маск витратив близько 22 млн дол. на кампанію суперника Сьюзан Кроуфорд — республіканця Бреда Шимела.

Мільярдер назвав ці вибори критично важливими для «майбутнього цивілізації». За кілька днів до них Маск вручив два чеки на 1 млн дол. двом виборцям у Вісконсині.

Будучи маленькою дівчинкою, я ніколи не думала, що буду боротися з найбагатшою людиною в світі за справедливість у Вісконсині. І ми перемогли! Сьогодні жителі Вісконсина відбили безпрецедентну атаку на нашу демократію, наші чесні вибори і наш верховний суд. Жителі Вісконсіна встали і голосно заявили, що правосуддя не має ціни — наші суди не продаються, — сказала Сьюзан Кроуфорд.

Напередодні голосування Маск став зіркою мітингу у Вісконсині, де він приголомшив відвідувачів у ратуші в сирному капелюсі.

Перемога Кроуфорд зберегла ліберальну більшість у суді. Це стало невдачею для президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера, які підтримували її консервативного суперника.

Організація Маска America PAC обіцяла по $100 кожному виборцю, який підписав петицію проти ліберальних суддів, і ще $100 за кожного підписанта, якого вони привели.

Вісконсин — один з хитких штатів, у 2024 році Трамп переміг там з перевагою менш ніж у відсоток. Очікується, що цей штат буде в центрі уваги як проміжних виборів до Конгресу наступного року, так і президентських перегонів 2028 року.

Источник: Ракурс


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