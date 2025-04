На виборах до Верховного суду у Вісконсині перемогла опонентка Маска і трампістів

У США відбулися вибори до Верховного суду Вісконсина — перемогу здобула суддя Сьюзан Кроуфорд, яку підтримували демократи.

Ці вибори розглядали як одне з перших серйозних випробувань після повернення Трампа до Білого дому. Результати цих виборів потенційно можуть вплинути на баланс сил у Конгресі США та змінити карту округів, тож перемогу Кроуфорд називають першою поразкою нової адміністрації, повідомляє CNN.

Вибори до Верховного суду Вісконсина стали найдорожчими в історії штату. За даними ЗМІ, Ілон Маск витратив близько 22 млн дол. на кампанію суперника Сьюзан Кроуфорд — республіканця Бреда Шимела.

Мільярдер назвав ці вибори критично важливими для «майбутнього цивілізації». За кілька днів до них Маск вручив два чеки на 1 млн дол. двом виборцям у Вісконсині.

Напередодні голосування Маск став зіркою мітингу у Вісконсині, де він приголомшив відвідувачів у ратуші в сирному капелюсі.

