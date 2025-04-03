Евросоюз и Китай заявили о готовности к контрмерам на дополнительные пошлины США

Евросоюз и Китай заявили о готовности к контрмерам. Фото:

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Нові мита США для країн світу прокоментували в Європейському Союзі.

Додаткові тарифи завдадуть серйозного удару по світовій економіці. Євросоюз готовий відповісти на дії Вашингтону контрзаходами, але досі відкритий для переговорів. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомила прес-служба відомства.

За її словами, глобальна торгова система дійсно має недоліки і деякі країни користуються нечесними правилами. Однак такі мита не вирішать проблему. Саме тому ЄС закликають прибирати торгові бар'єри, а не створювати нові.

Наразі країни блоку завершують перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь і готуються до подальших контрзаходів, щоб захистити інтереси та бізнес Європи, якщо переговори проваляться. Також Брюссель відстежуватиме непрямі наслідки, щоб не допустити надлишку товарів на європейському ринку.

Китай також закликав Сполучені Штати негайно скасувати свої нові мита і пообіцяв вжити «жорсткі контрзаходи» для захисту власних прав та інтересів.

У Мінторгівлі КНР заявили, що Вашингтон ігнорує баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня. Зокрема, для Євросоюзу будуть діяти мита в розмірі 20%.