Марк Рютте считает, что путь Украины к НАТО необратим. Фото:

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Шлях України до НАТО є незворотним, вважають в Альянсі.

Так генеральний секретар Марк Рютте відповів на питання про те, чи обговорюють союзники України в альянсі прийняття України до НАТО. Прийняте рішення під час саміту у Вашингтоні у 2024 році щодо членства України в НАТО не підлягає обговоренню. Про це він заявив 4 квітня після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, передає «Суспільне».

Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст за допомогою всього, що робимо з Україною, щоб Україна була максимально сумісною з НАТО, — наголосив він.

Водночас Рютте зазначив, що Україні ніколи не обіцяли, що членство в Північноатлантичному альянсі буде частиною мирної угоди.

Також генсек наголосив, що майбутні гарантії безпеки для України повинні гарантувати, що російська федерація більше ніколи не спробує атакувати країну. І додав, що країни-члени Альянсу продовжують надавати велику оборонну підтримку Україні, серед якої обладнання, а також боєприпаси.

Нагадаємо, 14 березня генсек НАТО Марк Рютте інтерв’ю Bloomberg заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу більше не розглядається. Він підтвердив те, що президент США Дональд Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до Альянсу.

Джерело: «Суспільне»