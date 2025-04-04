Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС, НПУ

https://racurs.ua/n205331-semya-iz-treh-chelovek-pogibla-v-rezultate-udara-rossiyskogo-bpla-po-harkovu.html

Ракурс

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію в будинку, в який 3 квітня влучив російський дрон.

З-під уламків дістали тіла чотирьох загиблих, а загалом російська атака забрала життя п’яти цивільних. Серед п’яти загиблих була родина з трьох осіб. Ще 34 людини постраждали. Про це 5 квітня повідомили ДСНС, поліція Харківщини та Харківська обласна прокуратура.

За попередніми даними, під руїнами власного будинку були знайдені тіла 12-річної дівчинки, її батька та матері, а також 45-річного сусіда. Для ідентифікації осіб слідчі відібрали зразки ДНК у їхніх рідних.

Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 3 квітня російські військові атакували Харків ударними дронами типу «Шахед». Ворожий наліт пошкодив житлові будинки, автомобілі, в місті виникли пожежі. У Новобаварському районі дрону влучив у двоповерховий будинок та зруйнував цілий під’їзд.

Масований обстріл призвів до загибелі п’яти мирних мешканців. Ще 34 людини постраждали, з них один рятувальник.