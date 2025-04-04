Цены на нефть свалились на 8%. Фото:

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Ціни на нафту впали до рівня пандемії коронавірусу.

Другий день поспіль, після запровадження нових мит США, ціни на нафту продовжують падати. Зокрема, ф’ючерси марки Brent впали на 5,30 дол. (-7,6%) до 64,85 дол. за барель. Такого не було з серпня 2021 року. Про це 4 повідомило агентство Reuters.

А ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate втратили 5,47 дол. (-8,2%), їхня вартість становить приблизно 61,5 дол.

Зазначається, що ціни на нафтопродукти впали після того, як Китай вирішив запровадити нові мита на весь американський імпорт.

Як розповів голова відділу стратегії із сировинних товарів у Saxo Bank Оле Хансен, агресивні дії КНР у відповідь на мита США підтверджують неминучість глобальної торговельної війни.

Війні, в якій немає переможців і яка завдасть шкоди економічному зростанню та попиту на ключові товари, такі як сира нафта та нафтопродукти, — зазначив експерт.

Ще одним фактором падіння цін на нафту, як зазначає медіа, є рішення країн ОПЕК+ наростити видобуток. Ця група планує потроїти показники та постачати на ринок понад 400 тис. барелів на день.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на весь американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня.

Британський журнал The Economist жорстко розкритикував це рішення і назвав 2 квітня «днем руйнування».

Джерело: Reuters