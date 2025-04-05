Генштаб ВСУ заявил, что россия лжет об ударе по Кривому Рогу

https://racurs.ua/n205337-genshtab-vsu-zayavil-chto-rossiya-ljet-ob-udare-po-krivomu-rogu.html

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Генштаб ЗСУ заявив, що росія поширює «брехню» про удар по Кривому Рогу, стверджуючи, що він був нібито спрямований по скупченню українських військових.

Ракета уразила житловий масив і дитячий майданчик, наголосили там. Російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількості людей, кажуть у Генштабі.

За офіційними даними, внаслідок удару загинули щонайменше 18 мирних жителів, серед яких 9 дітей.

Уночі росіяни знову атакували Кривий Ріг дронами — загинула жінка, ще семеро людей постраждали.

Через ракетний удар, який стався учора вже 61 постраждалий. Пошкоджені майже 20 багатоповерхівок, 6 навчальних закладів, ресторан, понад 30 автівок. Через нічний дроновий удар пошкоджена територия промислового підприємства.