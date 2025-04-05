Германия непублично финансирует для Украины доступ к спутниковому интернету Eutelsat

https://racurs.ua/n205339-germaniya-nepublichno-finansiruet-dlya-ukrainy-dostup-k-sputnikovomu-internetu-eutelsat.html

Ракурс

Німеччина непублічно фінансує для України доступ до супутникового інтернету Eutelsat.

Про це пише Reuters.

За словами гендиректорки Eutelsat Єви Бернеке, компанія вже близько року надає Україні доступ до супутникового інтернету через німецького дистриб’ютора. Кошти на це надає німецький уряд.

Наразі в Україні є менше тисячі терміналів Eutelsat, тоді як терміналів Starlink налічується приблизно 50 тис.

Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від п’яти до 10 тисяч терміналів, — заявила Бернеке та додала, що це може статися протягом кількох тижнів.

Вона додала, що Німеччина й надалі оплачуватиме доступ України до Eutelsat. Сума оплати не уточнюється.

Водночас речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон, відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина фінансувати додаткові термінали, сказала, що це питання обговорюється.