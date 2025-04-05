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Ракурс
Местные жители начали приносить на обстрелянную в Кривом Роге детскую площадку цветы и игрушки

Местные жители начали приносить на обстрелянную в Кривом Роге детскую площадку цветы и игрушки (ФОТО, ВИДЕО)

5 апр 2025, 10:00
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Місцеві мешканці почали приносити на обстріляний у Кривому Розі дитячий майданчик квіти та іграшки.

Такий вигляд має місце ракетної атаки по Кривому Рогу на ранок 5 квітня:

Майже два десятки багатоквартирних будинків пошкоджені через ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня. Також понівечені шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

Станом на ранок, близько пів сотні комунальників ліквідовують наслідки атаки.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

У ніч на 5 квітня у Кривому Розі помер трирічний Тимофійко, який був вчора смертельно поранений російськими вбивцями біля дитячого майданчику.

Источник: Ракурс


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