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Місцеві мешканці почали приносити на обстріляний у Кривому Розі дитячий майданчик квіти та іграшки

Місцеві мешканці почали приносити на обстріляний у Кривому Розі дитячий майданчик квіти та іграшки (ФОТО, ВІДЕО)

5 кві 2025, 10:00
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Місцеві мешканці почали приносити на обстріляний у Кривому Розі дитячий майданчик квіти та іграшки.

Такий вигляд має місце ракетної атаки по Кривому Рогу на ранок 5 квітня:

Майже два десятки багатоквартирних будинків пошкоджені через ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня. Також понівечені шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

Станом на ранок, близько пів сотні комунальників ліквідовують наслідки атаки.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

У ніч на 5 квітня у Кривому Розі помер трирічний Тимофійко, який був вчора смертельно поранений російськими вбивцями біля дитячого майданчику.

Джерело: Ракурс


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