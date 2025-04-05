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рф масштабирует информационную атаку против Украины, фото: Lenta.ua
россия развернула новую волну информатаки против Украины — Служба внешней разведкиhttps://racurs.ua/n205353-rossiya-razvernula-novuu-volnu-informataki-protiv-ukrainy-slujba-vneshney-razvedki.htmlРакурс
росія масштабує інформаційну операцію проти України.
Про це попереджає прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.
За перші п’ять діб квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки, спрямованої проти України. У фокусі дій російських спецслужб — просування звинувачень перед країнами ЄС та США у нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни, — наголошують у СЗР.
Зазначається, що в такий спосіб росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на Україну, одночасно формуючи фальшивий образ «миротворця», який нібито готовий домовлятись — але не з чинною владою.
У СЗР зазначають, що в межах цієї інформаційної атаки:
- залучаються російські державні та афілійовані медіа (газета.ru, sputnik, ведомости, военное обозрение);
- росія також намагається проникнути у світовий інформаційний простір, сформувати враження, що «втома від України» стала загальною тенденцією, і таким чином здійснити зовнішній тиск на Київ. Для цього вона залучає іноземні проксі-медіа, які використовує під виглядом незалежних джерел. Серед них — Reseau International (Франція), Magyar Hírlap (Угорщина), L’AntiDiplomatico (Італія), Ereport (Словаччина);
- одночасно відбувається цілеспрямоване проникнення в український інформаційний простір — через анонімні Telegram-канали, псевдопатріотичні TikTok-акаунти, YouTube-контент, що імітує думку українських військових чи «незалежних експертів». Щоб надати кампанії масштабності, проксі-ресурси перепощують одні й ті самі меседжі в різній інтерпретації: у вигляді авторських колонок, фейкових інтерв’ю, «аналітичних» блогів, графіки та відео в соцмережах. Цей підхід створює ілюзію багатоголосої дискусії.