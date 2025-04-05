рф масштабирует информационную атаку против Украины, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/n205353-rossiya-razvernula-novuu-volnu-informataki-protiv-ukrainy-slujba-vneshney-razvedki.html

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росія масштабує інформаційну операцію проти України.

Про це попереджає прес-служба Служби зовнішньої розвідки України.

За перші п’ять діб квітня фіксується розгортання нової хвилі інформаційної атаки, спрямованої проти України. У фокусі дій російських спецслужб — просування звинувачень перед країнами ЄС та США у нібито небажанні Києва вести переговори щодо завершення війни, — наголошують у СЗР.

Зазначається, що в такий спосіб росія намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на Україну, одночасно формуючи фальшивий образ «миротворця», який нібито готовий домовлятись — але не з чинною владою.

У СЗР зазначають, що в межах цієї інформаційної атаки: