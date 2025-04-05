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Ракурс
Уничтожение российского военного склада, скриншот видео

Дроны пограничников поразили САУ и склад вооружения рашистов (ВИДЕО)

5 апр 2025, 19:20
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Дрони РУБпАК «Фенікс» завдали ударів по «жирних» цілях ворога.

Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прикордонники вразили САУ 2С5 «Гіацинт-С», бойову броньовану машину «Тигр», рознесли укриття з особовим противника й спалили склад ПММ, — вказано в описі відео.

На відео показі зняті камерами дронів моменти ударів, а також наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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