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Дрони РУБпАК «Фенікс» завдали ударів по «жирних» цілях ворога.
Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прикордонники вразили САУ 2С5 «Гіацинт-С», бойову броньовану машину «Тигр», рознесли укриття з особовим противника й спалили склад ПММ, — вказано в описі відео.
На відео показі зняті камерами дронів моменти ударів, а також наслідки влучань.
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