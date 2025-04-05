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Драка сурков попала в поле зрения украинского дрона, скриншот видео
Драка сурков снял украинский дрон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205354-draka-surkov-snyal-ukrainskiy-dron-video.htmlРакурс
Бійку групи бабаків зафільмувала камера українського дрона.
Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опублікував у своєму Telegram-каналі речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
Неперевершено! Наша біозброя — бабаки. Тренуються, — зазначив він в описі відео.
На відео показано, як біля своїх нір вовтузяться чотири тварини, розбиті по дві пари.
Бабаки — рід гризунів родини вивіркових (Sciuridae). Як правило, вони живуть у норах і перебувають у сплячці впродовж зими. В Україні мешкало два види бабака, проте до наших днів дожив лише один — бабак степовий, занесений в Червону книгу України.
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