Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського військового складу, скріншот відео
Дрони прикордонників вразили САУ та склад озброєння рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205358-drony-prykordonnykiv-vrazyly-sau-ta-sklad-ozbroiennya-rashystiv-video.htmlРакурс
Дрони РУБпАК «Фенікс» завдали ударів по «жирних» цілях ворога.
Відповідне відео сьогодні, 5 квітня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
«Прикордонники вразили САУ 2С5 „Гіацинт-С“, бойову броньовану машину „Тигр“, рознесли укриття з особовим противника й спалили склад ПММ», — вказано в описі відео.
На відео показі зняті камерами дронів моменти ударів, а також наслідки влучань.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...