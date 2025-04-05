Темпы оккупации украинских территорий россией снижаются ежемесячно, фото: Sputnik

https://racurs.ua/n205359-prodvijenie-rossii-na-fronte-zamedlilos-minoborony-britanii.html

Ракурс

Темпи просування російської окупаційної армії в Україні зменшилися протягом першого кварталу 2025 року.

Про це сьогодні, 5 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що швидкість просування росії щомісяця знижувалася з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 кв. км української території. У березні 2025 року росіяни, ймовірно, захопили 143 кв. км української території, в середньому менше 5 кв. км на день

Найбільше просування російських військ у березні 2025 року було в центрі Донецької області, але росія не покращила свою оперативну позицію. Українські сили також здійснили тактичні контратаки, повернувши частину досягнень росії під Покровськом, — зазначає британське оборонне відомство.

У Міноборони Британії додали, що рівень російських наземних атак на кількох напрямках був знижений протягом більшої частини березня 2025 року. Вони почали збільшуватися наприкінці місяця, але не призвели до вищого темпу просування.